Provincie keurt foute loods bij mestfabriek Nistelrode goed

Maashorst in top 3 met aantal bestuur­ders dat betrapt is op rijden onder invloed, alleen Rotterdam en Den Haag scoren slechter

UDEN - De politie heeft in de eerste drie maanden van het jaar in de gemeente Maashorst 144 bestuurders betrapt die onder invloed waren. Gerelateerd aan het aantal rijbewijsbezitters scoort Maashorst daarmee het hoogst in de provincie en eindigt het landelijk op een bedenkelijke derde plaats. Dat blijkt uit cijfers die de politie heeft verstrekt.

22 mei