Provincie meldt zich in Maashorstcrisis: ‘Natuurgebied moet één blijven’

Provinciebestuurder Grashoff was vrijdag in Schaijk present bij de opening, voor grote grazers, van de natuurbrug over de A50. In zijn toespraak hield hij het bij een algemeen verhaal over het grote belang van verbindingen tussen natuurgebieden. In de luwte erna toonde de gedeputeerde zich zeer bewust van de crisissfeer die ontstaan is in en rond de Maashorst, en met name tussen Oss en de andere Maashorstgemeenten.