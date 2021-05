Provincie pompt 37 miljoen euro in Grizzly: nieuw gebouw wordt grootste op Pivot Park Oss

Brandweer­ka­zer­ne Oss hoeft niet te verhuizen: renovatie of nieuwbouw kost ruim 5 miljoen euro

21 mei OSS - Wordt het nieuwbouw of volstaat een grondige renovatie? Dat blijft nog even de vraag. Maar dát de Osse brandweerkazerne op z’n huidige plek blijft, staat na een locatie-onderzoek zo goed als vast. Voor de operatie is 5 vijf miljoen euro gereserveerd.