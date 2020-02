Provincie steekt miljoenen in slim mestsysteem dat bij Lithse varkensboer wordt toegepast

Het nieuwe systeem, Total Circulair Farmconcept, wordt door Van Lamoen met twee andere varkenshouders en een consortium van bedrijven en Wageningen University & Research ontwikkeld. De ontwikkeling ervan kostte in totaal 7,8 miljoen euro. Het provinciebestuur acht het systeem zo kansrijk dat in totaal 4,4 miljoen euro aan subsidie wordt verstrekt aan de boeren die het gaan toepassen. Voorwaarde is wel dat de toegepaste technieken en resultaten openbaar gemaakt worden, zodat het algemeen kan worden toegepast.

Bij het Total Circulair Farmconcept worden uitwerpselen en urine van varkens opgevangen in een vloeistof en net als bij een toilet snel ‘weggespoeld’ naar een verwerkingsinstallatie. Daarin worden vloeistof en dikke fractie gescheiden. Uit de vloeistof worden ook de andere meststoffen gefilterd en aan de dikke fractie toegevoegd. De schone vloeistof gaat daarna terug naar de opvangput, terwijl de mest wordt uitgereden over het land.

85 procent minder ammoniak

In normale gierkelders krijgen urine en uitwerpselen de tijd om chemische processen aan te gaan. Daarbij ontstaat ammoniak, dat tot ongewenste stikstofverrijking in de natuur leidt. Ook wordt in de mestput methaan gevormd. Dit gas speelt naast kooldioxide een belangrijke rol in de opwarming van de aarde. Door de opvang van de urine en poep in vocht en het regelmatig wegpompen voor snelle verwerking wordt voorkomen dat de kwalijke gasvorming op gang komt. De verwachting is dat de uitstoot van ammoniak uit stallen met dit systeem met 85 procent afneemt en methaan zelfs met 90 procent.