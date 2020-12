Psychiatrisch patiënt uit Oss vernielde tankstation en dreigde met brandstichting

Stille Getuigen Kerstnacht in de kerken was decennia­lang een soort ‘Black Friday’

14 december OSS - Voor de kerken was de kerstnacht decennialang een soort ‘Black Friday’ met een niet te stuiten toeloop op de nachtmis. Het kon zó druk zijn in de kerk dat hordes mensen genoegen moesten nemen met een staanplaats in de zijbeuken, achter een pilaar, of ergens achterin. Daarom was er vaak een vol-is-volregeling en gingen de deuren dicht als het maximumaantal kerkgangers bereikt was.