Publiek pronkzitting Schottelzakken heeft alle aandacht

De aandacht voor de optredens is zonder meer goed. Ligt dit aan de luisterdicipline of aan de kwaliteit van het gebodene? Waarschijnlijk is het een mix van beide. Drumband Dedico en Lotte Dans zijn elk jaar van de partij. De eerste weet met gekleurde blikken en tonnen een aardig stukje muziek voor te schotelen.

Vliegveld

Henri en Kim kruipen in de huid van verkeersleiders van airport Over d'n Dam. We zijn in het jaar 2050 en geplande windmolens zijn er uiteindelijk niet gekomen. In plaats daarvan is er een vliegveld. De twee opgeleide verkeersleiders loodsen in een vreemd soort Engels de eerste kist binnen.