Publiek zoekt steeds vaker avontuur in De Lievekamp; Kaj Gorgels trapt seizoen af

In dit verband kondigt Megens nog een drietal specials aan. ,,Ik kan daar nu verder nog niks over zeggen. Wat ik wel al kan verklappen is dat De Kromme naar ons theater komt.” Willem van Hanegem wordt op het podium geïnterviewd voor een groot scherm. ,,Dat doet hij maar in vijf of zes theaters. Wij zijn de enige in het zuiden.”



Wat ook goed loopt zijn de concerten van Wibi Soerjadi, Waylon en Danny Vera. Al deze optredens zijn nu al uitverkocht. Waylon komt daarom nog een tweede keer naar Oss. Ook is Alain Clark deze zomer nog toegevoegd aan het programma. Ook de solo-toneelvoorstelling van Nasrdin Dchar is wegens grote belangstelling bijgeboekt. ,,Van heel van andere voorstellingen hebben we overigens nog volop kaarten”, benadrukt Megens.