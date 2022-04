‘Punaise’ in de weg markeert Keent als onderdeel bevrijdingsroute van Londen tot Berlijn

Wat als de geallieerde bevelhebbers in 1944 eerder weet hadden gehad van de vliegweide bij Keent? Waren de grondtroepen dan wel bijtijds in Arnhem aangekomen? Was de Tweede Wereldoorlog dan misschien nog voor de kerst dat jaar beëindigd? Hadden de Nederlanders boven de grote rivieren dan geen hongerwinter hoeven doorstaan? Had Anne Frank de holocaust dan wel overleefd?

209 transporttoestellen op één dag

Internationaal kenmerk

Keent is de enige plek in de uitgestrekte gemeente Oss die onderdeel uitmaakt van de Liberation Route Europe, een pad dat in totaal bijna tienduizend kilometer lang is en negen landen doorkruist. Wandelaars die (een deel) van de route volgen laten zich in de regel leiden door digitale kaarten en informatie. Langs het pad zelf liggen in Nederland grote zwerfkeien met daarop plaquettes die verhalen over wat er ooit plaatsvond. Het internationale kenmerk van de route zijn de zogenaamde ‘Vectors of Memory’, metalen punaises die in het wegdek zijn aangebracht.