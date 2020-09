Raad Bernheze gaat weer in het echt vergaderen

Pas na de 84e minuut klinkt het ‘Come on Tee-Oo-Pee’ bij ‘coronat­huis­wed­strijd’ TOP Oss

30 augustus OSS - Juichen? Verboden. Zingen? Toch maar liever niet. Dat snelle sigaretje tegen de spanning? Not done. En die anderhalve meter? De aanhang van TOP Oss had het er tegen Helmond maar moeilijk mee.