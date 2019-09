Raad blijft aarzelen over extra geld voor ‘huiskamer van Heesch’

Die twijfel komt door de slechte financiële jaren die De Pas achter de rug heeft, en vooral ook door de slechte besteding van onderzoeksgeld tot dusver. Er is al voor 197 mille aan rapporten over de toekomstige huiskamer geschreven. Hoe kan het dan, vroegen met name CDA, VVD, D66 en Progressief zich af, dat er nu nog altijd belangrijke onderzoeksvragen open liggen? Het gaat dan bijvoorbeeld over het wel of niet voortzetten van de theaterfunctie.

,,Dan heeft het college in eerdere situaties toch steken laten vallen?’’, vroeg Ellen Neelen (Progressief) zich hardop af. Wethouder Van Moorselaar sprak daarop een bekentenis en tevens een soort van sorry uit: ,,Ik kan het verleden niet veranderen, maar het verdient de schoonsprijs niet.’’