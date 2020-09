Raad Oss gedaagd voor ‘onwettig’ besluit Walkwartier

De gemeente Oss legt miljoenen toe op het bouwproject dat verrijst op de plek van de voormalige V&D-winkel en belendende zaken op De Wal. Een deel daarvan is een investering in het nieuwe UIThuis dat onderdeel wordt van het complex. Maar volgens Verstegen had de gemeente zich veel geld kunnen besparen als er gekozen was om het project openbaar aan te besteden. Het feit dat dit niet is gebeurd, maakt het raadsbesluit in de ogen van Verstegen onwettig.