Raad Oss is graaiende zorgaanbieders jeugdhulp zat

Hennepkwe­ke­rij ontdekt in Ma­ren-Kes­sel na warmteme­ting met politiehe­li­kop­ter

4 november MAREN-KESSEL - In een woning aan de Provincialeweg in Maren-Kessel is dinsdag een hennepkwekerij ontdekt. De politie kwam de kwekerij op het spoor na warmtemetingen met de politiehelikopter.