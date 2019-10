Raad steunt harde koers van Oss in De Maashorst

Oss wil veel minder geld uitgeven aan de ontwikkeling van het natuurgebied, dat zich over het grondgebied van vier gemeenten uitstrekt. Daarnaast wil Oss de ruimte om het ‘Herpense model’ in eigen gemeente verder uit te rollen. In dat model is er volgens wethouder Johan van der Schoot een betere balans tussen natuur en recreatie. ,,Ik hoor vaak dat De Maashorst zich moet promoten op drie bijzondere kenmerken: de grote grazers, archeologie en de wijst (kwelwater, red.). Dat is een heel andere koers dan die ons voor ogen staat. Als ik aan De Maashorst denk, dan zie ik het plaatje voor me van schaatsers op het Ganzenven die worden gadegeslagen door Schotse hooglanders.”

Op de achtergrond van dit verschil in visie speelt bovendien het voornemen van Landerd en Uden om hun fusiegemeente eveneens Maashorst te noemen. Waar de Osse politieke partijen nog verschillen in hun visie op de ontwikkeling van het natuurgebied, daar zijn ze eensgezind in hun afkeur van dit voornemen. ,,Landerd en Uden moeten hiervoor een schop onder hun kont krijgen, want de Maashorst is van ons allemaal", betoogde Martijn Tonies (SP). ,,Maar dat is geen reden om alle successen die in de afgelopen jaren hebben geboekt maar moeten laten lopen. In tegenstelling tot al het sombere nieuws over de staat van de natuur, neemt hier de soortenrijkdom juist toe. Daar mogen we met z'n allen best trots op zijn.”