Raad van State keurt uitbreiding Van Schijndel Geffen nu wel goed

Eerder stuitte de Raad op een aantal gebreken in het bestemmingsplan, dat onder meer de bouw van een tien meter hoge loods aan de Bredeweg mogelijk maakt. Zo bestond er twijfel of het voor Van Schijndel daadwerkelijk nodig is om een nieuwe loods op agrarische grond ten oosten van het huidige bedrijf te bouwen, of de milieucategorie niet te hoog is en of de elektrische heftruck niet teveel lawaai maakt.