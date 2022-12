Raad van State: Zonnepanelen op daken Bernheze niet voldoende voor duurzame energievraag

update + video Brand in serverruim­te Van der Valk Hotel in Nuland, tientallen hotelgas­ten tijdelijk geëvacu­eerd

NULAND - Tientallen gasten van het Van der Valk Hotel in Nuland zijn vrijdagavond uit hun kamers gehaald door een brand in de serverruimte. Zij stonden na een ontruiming door hotelpersoneel bijna anderhalf uur buiten. Van der Valk heeft voor hen een alternatieve slaapplek geregeld. Rond middernacht was het vuur onder controle.

17 december