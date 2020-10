Raad van Strate zet streep door Osse blokkade mestfabriek

Kijkje onder het plein in Berghem: archeolo­gisch onderzoek

8:45 BERGHEM - Berghs Veld, Bergs Veld of het Bergse Veld. Er worden verschillende spellingen aangehouden voor de locatie in Berghem waar binnenkort 36 appartementen in drie bouwlagen verrijzen. Voorafgaand aan de bouw is deze week achter dorpshuis de Berchplaets een archeologisch onderzoek uitgevoerd door bureau Archol.