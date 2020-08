Raadsgriffier Bernheze stopt en gaat met pensioen

De raadsgriffier is de schakel tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. De functie ontstond bij de invoering van het dualisme in 2003. Van den Oever was de eerste griffier van Bernheze en is tot dusver nog altijd de enige. De laatste tijd wel met Leandra Kilian als plaatsvervanger.

Per 1 december 2020 beëindigt Van den Oever zijn loopbaan bij de gemeente. Hij is dan ruim 41 jaar in overheidsdienst, in diverse functies. In 1981 begon hij bij de gemeente Heesch, die in 1993 opging in Bernheze.