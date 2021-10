Raadsleden Landerd worstelen met ‘ommetje’ in Schaijk

Anita van den Wijngaard maakte donderdag aan het begin van de raadsvergadering nog eens duidelijk hoe het pad jaren geleden is ontstaan en dat zij er hinder van heeft dat er steeds mensen langs haar tuin lopen. Honden komen in haar tuin hun behoefte doen en zelfs 's nachts rijden er auto's over het smalle weggetje waardoor ze zich niet veilig voelt.

Pittoresk wandelpaadje in Schaijk waar hevige ruzie over is: raad mag donderdag verlossende woord spreken

Door de buurt gebruikt als ‘ommetje’

B en W vinden dat het pad openbare weg moet blijven. Zo staat het ook in de gemeentelijke wegenlegger. De raad durft er vooralsnog haar vingers iet aan te branden. Veel raadsleden worstelen met het al of niet afsluiten van het weggetje dat door de hele buurt wordt gebruikt als ‘ommetje'. De raad wil nu voor 4 november meer informatie van het college en antwoord op de vraag hoe het weggetje is beland in de gemeentelijke wegenlegger, de lijst van openbare wegen. En info over welke informatie destijds de kopers van de grond is verstrekt.