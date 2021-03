Raadsvragen over toename van afvaldumpingen in Oss

D66 constateert dat er een flinke toename is van illegaal gedumpt afval, met name in het buitengebied. De partij legt een directe link met de verhoging van de tarieven voor stort van afval bij het Duurzaamheidsplein, zoals de milieustraat in Oss wordt genoemd. Vanaf 1 januari zijn de kosten van grof huisvuil en andere materialen meer in overeenstemming met de tarieven die al langer in buurgemeenten worden gehanteerd. De milieustraat in Oss trok daarom in het verleden veel ‘afvaltoeristen’.