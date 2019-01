Rabo geeft groen licht voor gezondheidscentrum Heesch, pand verkocht aan initiatiefnemers

Dit blijkt uit een bericht dinsdagmiddag van de Rabobank Oss-Bernheze. De bank maakt bekend dat er een ‘voorgenomen besluit tot gunning’ is. De Rabobank is eigenaar van het pand. Het werd in 2005 in gebruik genomen als ‘Adviescentrum’ voor Bernheze, maar inmiddels heeft de bank het niet meer nodig voor eigen gebruik.

Kopers van het gebouw zijn de Heesche projectontwikkelaars Sjon Reijers (Rehoma) en Roel van Bakel. Zij willen een groot gezondheidscentrum vestigen en hebben hierover al met diverse partijen overlegd. Tenminste twee van de vier Heesche huisartsenpraktijken willen naar de Cereslaan toe. Ook de lokale apotheek wenst er een post. Het pand biedt meer dan genoeg ruimte voor andere zorgverleners en nieuwe initiatieven.

‘Zekerheid over verwerving’

Initiatiefnemer Reijers is blij dat de ontwikkeling van het gezondheidscentrum nu vooruit kan. Er liepen al gesprekken met andere potentiële deelnemers, zegt hij: ,,Omdat we geen zekerheid hadden over de verwerving van het pand, kon dat overleg niet goed verder. Nu wel.‘’

Heesch krijgt nu mogelijk binnen een jaar twee nieuwe gezondheidscentra. De bouw van het eerste centrum is al bijna voltooid. Dit initiatief van huisarts Hiemstra komt aan de Gildestraat, op de plaats van het voormalige Witgele Kruisgebouw. Het zal naar verwachting in maart open gaan en er krijgt onder andere ook een vestiging van de Heesche apotheek.

Het gemeentebestuur van Bernheze gaf vorige week al zijn zegen aan het plan voor een gezondheidscentrum aan de Cereslaan. Oudere Heeschenaren uiten inmiddels ook kritiek. Zij signaleren dat zorgvoorzieningen nu weg gaan uit dat deel van het dorp waar veel seniorenhuisvesting is.

Huisartsenpraktijken