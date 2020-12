Rad van Geluk brengt cadeaus én een praatje naar de Osse Schadewijk

De beide heren zijn op stap namens namen OnsWelzijn en de gemeente Oss. Het Rad van Geluk kan met wat fantasie gezien worden als een vervolg op een eerdere actie in april, toen bij vrijwel alle 70-plussers in de Schadewijk werd aangebeld voor een presentje en een praatje. ,,Dat leidde toen tot contacten met 28 voor ons nieuwe mensen", zegt Van der Heijden. ,,Het is maar de vraag of we hen anders ook bereikt zouden hebben.”



De mannen zien dat de saamhorigheid rond corona de afgelopen maanden behoorlijk is afgenomen. Zeker met de feestdagen voor de boeg kan eenzaamheid dan op de loer liggen. Daarom trekken ze er nu opnieuw op uit in de verzetsheldenbuurt en de vogelbuurt. Ze horen mensen aan en sturen hen wanneer nodig door naar een instantie die kan helpen.