Radio Delta is terug: ‘Radio maken zit in ons bloed’

Precies één jaar en twee maanden nadat de schuiven van internetradio station Radio Delta in december 2017 officieel dichtgingen zijn ze terug. Met een verbeterd format, een nieuwe website en vooral veel enthousiasme gaan de dj’s en bestuurleden weer aan de slag. ,,In 2017 zijn we gestopt vanwege de financiën, we draaiden toen volledig op vrijwilligers waardoor er qua kosten teveel werd gevraagd van het toenmalige bestuur”, vertelt radiodj en bestuurslid Marcel Lacet (29). ,,Maar radio maken zit in ons bloed en is iets wat we graag samen doen. Nu betalen we allemaal een soort ‘contributie’ en kunnen we weer aan de slag.”