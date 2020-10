Ramen van auto gesprongen bij botsing met snorscooter in Heeswijk-Dinther

Rob en Emiel doen het: zeven keer voor maximaal dertig toeschou­wers in De Lievekamp

20 oktober OSS - Van 650 naar 150 naar 30 stoelen. Theater De Lievekamp in Oss mag in deze coronatijden open zijn, maar het maximale aantal toeschouwers per voorstelling zorgt voor een bijna onmogelijke opgave. Toch zijn er ook podiumkunstenaars die het zien zitten. Rob en Emiel treden dit weekeinde zeven keer op voor een grotendeels lege zaal.