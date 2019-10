Ramkoers Oss inzake Maashorst hindert Bernheze

Amerikaan­se, Chinese en Osse leerlingen spelen samen de VN na: ‘Deze generatie moet de wereld redden’

7 oktober OSS - ,,Wat ons opvalt in Nederland? Dat héél het land gefocust op milieuvraagstukken en duurzaamheid. Dat is in de Verenigde Staten wel anders.” Dat zeggen Chalé Jacks en Brigitte Ilyev, twee middelbare scholieren uit de Amerikaanse staat Virginia. Aan Donald Trump, die niet wakker ligt van het milieu, willen ze weinig woorden vuil maken. ,,Je kunt hem goed vinden of niet, maar hij is nu eenmaal onze president.”