Ramkraak parfumerie Oss levert daders niks op; ’al vijf keer geprobeerd hier in te breken’

De buurvrouw van de parfumerie oogt vermoeid. ,,Ik heb maar twee uurtjes slaap gehad.” Ze werd in de nacht van maandag op dinsdag rond 2.20 uur gewekt door een harde klap. ,,Ik dacht meteen: ICI Paris. In de afgelopen anderhalf jaar hebben ze volgens mij al vijf keer geprobeerd hier in te breken. Toen ik uit het raam keek zag ik die auto in de gevel staan. Ik heb meteen de politie gebeld.” Van slapen is het daarna niet meer gekomen.



De opvallend oranje-gouden Mitsubishi is in de avond voor de kraak in Megen gestolen, zo meldt de politie. Die hoopt dat iemand de auto tussentijds nog heeft waargenomen. Ook is de politie op zoek naar beelden van beveiligingscamera's. Op de vraag naar hoeveel daders wordt gezocht blijft een antwoord uit. Wel bevestigt de politie dat er niets lijkt te zijn gestolen. ,,Onze collega’s waren heel snel ter plaatse, misschien dat dit de daders heeft doen vluchten", stelt Dion Luijten.