Ratten nestelen zich in pallets op het Walplein, Oss haalt bankje weg

De gemeente kreeg de afgelopen maanden verschillende keren te horen dat er ratten waren gezien in het centrum. Daarom werd een speciaal bedrijf ingeschakeld om de knaagdieren te verjagen. Dat mocht echter niet baten. Bij nadere inspectie werden er graafsporen gevonden in de beplanting bij de pallets op het Walplein. Dit zitje wordt daarom weggehaald. Ook de overige drie palletconstructies op het plein zijn onderzocht, maar daar werden geen sporen gevonden.

Eerder deze week werden verderop in de gemeente, bij de Maas in Dieden, nog vier dassen gevangen. Ze zorgden met hun graafwerkzaamheden voor een gevaarlijke situatie voor de dijk. De dieren krijgen van het waterschap een nieuw thuis. De ratten in het Osse centrum hebben die luxe niet. Voor hen wordt geen alternatief onderkomen gezocht.

De zitjes op het Walplein bestaan uit meer dan 700 pallets. Ze werden in de zomer van 2017 aangelegd door terreininrichter Nooijen. Toen dat bedrijf failliet ging, maakte Ploegmakers Tuinen de klus af. De pallets hebben na anderhalf jaar hun beste tijd gehad. Het centrummanagement is daarom met de gemeente in gesprek over een andere invulling van het plein.