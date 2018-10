Ravage na ramkraak ICI Paris in Oss

Oss wil per se woonwagen ernstig zieke moeder sluiten

6:20 DEN HAAG/OSS - De burgemeester van Oss blijft vasthouden aan haar voornemen om een woonwagen aan de Brasem in Oss drie maanden te sluiten, omdat er in het naastgelegen washok harddrugs was aangetroffen. In de woonwagen woont de ernstig zieke moeder van de zoon, die is aangehouden vanwege drugsbezit.