Ravage op kruising in Oss na botsing, één bestuurder naar ziekenhuis

Nog drie locaties Oss houdt vast aan flexwonin­gen op veld SV Ruwaard

1 september OSS - Ondanks stevig en aanhoudend protest van omwonenden, komen er toch flexwoningen op een voormalig veld van voetbalclub SV Ruwaard in Oss. Volgens wethouder Joop van Orsouw is er in Oss namelijk grote behoefte aan sociale huurwoningen. De gemeente heeft voor de in totaal 240 flexwoningen nog drie mogelijke locaties op het oog: nabij de Gewandeweg, in de wijk Horzak en aan de Hescheweg.