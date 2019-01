Ravenstein blijft Lith nét voor; Oss, Berghem en Geffen groeien flink

Maasland was ‘de streek van de kinderkerk­ho­ven’

28 januari OSS - In een proefschrift dat vrijdag aan Tilburg University verdedigd werd, ging het over een donkere bladzijde uit de geschiedenis van Brabant en van de rooms-katholieke kerk: kindersterfte met als een van de oorzaken een verbod op borstvoeding door vooral plaatselijke geestelijken. Dat zo'n blote borst in het 'openbaar' geen pas gaf, was de opvatting van veel pastoors in het negentiende-eeuwse Brabant.