Ravenstein heeft wederom als eerste een nieuwe prins carnaval

Tijdens het 26ste Keienschijtersbal kwam Jan-Willem de Haas naar voren om als Reinout XXVI voor te gaan in het komende carnavalsgedruis. De 40-jarige De Haas woont samen met Lex, Rijk (3) en Wies (1) in Huisseling en is werkzaam als hoofdconducteur bij de NS. Hij is al jaren een bekend gezicht in Ravenstein, zowel binnen als buiten het carnavalsgebeuren.