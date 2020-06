Ravenstein hoort maandag wat het lot is van de gesloten Luciakerk

Voorbijgan­ger redt scooterrij­der uit de sloot in Haren, lag buiten kennis in het water

20:25 HAREN - Een scooterrijder is vrijdagavond gered uit een sloot waar hij was ingereden aan de Lietingstraat in Haren. De jongen lag kopje onder in het water en werd door een voorbijganger eruit getrokken.