Ravenstein moet verder zonder stijlhoeder en molenaar Bart Tonies

Dat de hoge ronde stellingmolen nog steeds het beeld van het stadje Ravenstein bepaalt is mede te danken aan het fanatisme van Bart Tonies. Daarnaast drukte hij zijn stempel op veel andere plekken in en rond het stadje, weet Leon van Liebergen. Van Liebergen raakte eind jaren 70 met Tonies bevriend toen beiden zitting hadden in het bestuur van de regionale heemkundekring Maasland. ,,Die kring hebben we snel opgeheven, omdat heemkunde toch vooral lokaal moet worden ingevuld. Bart was de man van Ravenstein. Op zijn initiatief kwam er meer aandacht voor kleine monumenten. Het restaureren van het karnhuisje van Demen was zijn eerste succesvolle project. Daarna was het knekelhuisje van Huisseling aan de beurt. "