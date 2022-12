Ravenstein trekt toch weer een sfeervolle kerstjas aan

Ravenstein trok in het verleden duizenden bezoekers naar het stadje tijdens Ravenstein bij Kaarslicht. Dat evenement groeide de organisatie boven het hoofd. In 2016 werd er daarom een streep door gezet. Indertijd werd al wel gezinspeeld op een kleinschalig vervolg. Sinds 2019 is er de kerstroute Ravenstein Wenst... Wandelaars volgen daarbij een parcours langs de stadsgracht die verlicht is met kaarsen in weckpotten. Op verschillende plaatsen zijn kerstwensen te lezen.