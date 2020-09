Ravenstein zet volgende stap voor meer woningen op plek Hooghuis en in het klooster

RAVENSTEIN - Ravenstein zet deze week een reuzenstap op weg naar meer woningen. Maandagavond werden meer details bekend over het wijkje op de plek van het Hooghuis, vrijdag wordt het startsein gegeven voor de verbouwing van het klooster. Samen met de plannen op de Kolk moet dat binnen een jaar of anderhalf leiden tot zeker tachtig nieuwe woningen.

Op de plek van de oude middelbare school komen 25 grondgebonden huizen. Elk met een eigen voor- en achtertuin. Dat is te zien op de eerste schetsen die maandagavond werden gepresenteerd in dorpshuis Vidi Reo. De twaalf sociale huurwoningen komen in twee blokken van vijf en zeven, de dertien koophuizen in blokken van twee of drie.

,,De woonwensen in Ravenstein wijken wat af van die in de meeste andere plaatsen", zegt wethouder Johan van der Schoot. ,,Er is behoefte aan wat kleinere woningen voor starters. Niet per se allemaal met een grote tuin. Waarschijnlijk komt dat door de ligging van het stadje. Met de trein of auto ben je natuurlijk snel in Nijmegen.”

Volledig scherm Een schets van het nog naamloze wijkje dat wordt ingetekend op de plek van het Hooghuis in Ravenstein. © Gemeente Oss

Anti-kraak

Het nog naamloze nieuwe wijkje wordt gebouwd door Van Wanrooij, dat een deel van de woningen na oplevering waarschijnlijk doorverkoopt aan corporatie Mooiland. De details van die deal en de precieze kenmerken van de woningen volgen later. Op dit moment woont er nog een handvol anti-krakers in het schoolgebouw. De hoop is dat er voor het einde van 2021 een schop de grond in gaat.

Volledig scherm Klooster Nazareth te Ravenstein wordt binnenkort omgebouwd tot appartementecomplex. © Van Assendelft Fotografie Voor die tijd al wordt er hard gewerkt aan het klooster JMJ Huize Nazareth. Vrijdag wordt met het luiden van de klokken een symbolisch startschot gegeven voor de verbouwing tot achttien sociale huurwoningen in het monumentale gebouw.



Tel er de plannen op De Kolk bij op en binnen anderhalf jaar worden er meer dan tachtig nieuwe woningen in het stadje gebouwd of zelfs al bewoond. Daarvan zijn er zeker dertig bestemd voor de sociale verhuur, waarmee Oss ruimschoots aan de eigen richtlijn van dertig procent voldoet.

Verder groeien

De nieuwbouw komt voor Ravenstein geen moment te vroeg. Al jaren krimpt het aantal inwoners. In de loop van 2019 is Lith het stadje zelfs voorbij gegroeid, waardoor Ravenstein nu 'slechts’ de vijfde kern van de gemeente Oss is.

,,Er staat heel wat te gebeuren in Ravenstein", zegt Van der Schoot. ,,Ook rond de Luciakerk, het oude raadhuis en de nieuwe plek van Vidi Reo. De grote vraag is waar we daarna gaan bouwen, want Ravenstein zit behoorlijk ingesloten tussen weg, water en spoor. Daar beleggen we zo snel mogelijk een bewonersavond over.”