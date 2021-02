‘Ravensteinen’; stenen in de strijd tegen de corona-blues

Pleur heet volledig Lunchlokaal Pleur en is gevestigd in het pand waar voorheen het postkantoor in Ravenstein zat. Begin juni van het vorige jaar was de aftrap van de horecagelegenheid van uitbaatster Kim Vogelsangs en Wim Hes. ,,Een lunchroom beginnen in coronatijd was niet het meest ideale moment”, beaamt Vogelsangs. ,,Maar aanvankelijk liep het goed, ondanks het beperkt aantal gasten dat je mocht ontvangen. We hebben enkele goede zomermaanden gehad en ons concept bleek aan te slaan. Er werd al langer geklaagd over het feit dat in Ravenstein op bepaalde dagen geen koffie verkrijgbaar was en die lacune hebben wij nu gevuld.”

Onaangename tegenvaller

Half oktober echter moest Pleur dicht en dat was een onaangename tegenvaller: ,,Je denkt dan: misschien twee weken, vier weken, maar dat was niet aan de orde. Na zo’n korte tijd hadden we natuurlijk geen vet op de botten, dus we hebben het personeel moeten ontslaan. Momenteel zijn we in het weekend tijdens de eetmomenten open en sta ik alleen om gasten te helpen. Geen vetpot, maar alle kleine beetjes helpen.”

Nachtelijk idee

Door de sluiting kwam er plots tijd vrij voor Vogelsangs. Vriendin Babette Dericks-Smit kwam echter al vlot met een idee om die tijd zinvol op te vullen. ,,Het was een nachtelijk idee”, lacht Dericks-Smit. ,,Ik had ergens anders die ‘happy stones’ zien liggen en lag te denken of we daar in Ravenstein iets mee konden doen. Uiteindelijk kwamen we op het idee om Maasstenen in de omgeving te zoeken en die te schilderen met erop een raaf die verwijst naar ons stadje.”

Kaartje onder de steen

Het duo heeft er pakweg tachtig klaar liggen om her en der te verspreiden. ,,Onze Ravensteinen, zoals wij ze noemen, zijn allemaal gevernist zodat ze kunnen blijven liggen. Onder de stenen zit een kaartje met daarop grappige boodschappen, uitdagende vragen, spreuken en Brabantse teksten zoals ‘Ge wit oit noit nie’ en ‘Van wie bende gij er ene’. Om ook Kim wat te ondersteunen zitten er ook tegoedbonnen onder die bij de lunchroom kunnen worden verzilverd”, aldus Dericks-Smit. ,,Het zou leuk zijn als andere Ravensteiners hun stenen kunstwerkjes zouden toevoegen op de mooie wandelplekken in en rondom Ravenstein. We hebben behoefte aan wat geluksmomentjes in deze vervelende tijden.”