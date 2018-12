Ravensteinse exposeert met partner in Fundatie: 'Europa is het meest dodelijke continent'

RAVENSTEIN/ZWOLLE - Kunstschilder Mariecke van der Linden uit Ravenstein en haar partner, musicus Yuri Honing, exposeren in museum De Fundatie in Zwolle hun Gesamtkunstwerk.

Tenorsaxofonist en componist Yuri Honing maakt zich grote zorgen over de toekomst van Europa. Die zorg deelt de Amsterdammer met zijn levenspartner, beeldend kunstenaar Mariecke van der Linden. Hun gedeelde visie is vervat in het Gesamtkunstwerk Goldbrun, nog tot en met 6 januari te zien in De Fundatie. Vloer, wanden en plafond maken onderdeel uit van het multidisciplinaire kunstwerk met als adagium 'Homo homini lupus': de mens is een wolf voor zijn medemens.

Honing en Van der Linden hebben de kapelzaal op de eerste verdieping ingericht met figuratieve schilderkunst van Mariecke en installaties van Yuri. In de expositieruimte is ook muziek van Honing te horen, onder meer van de cd Goldbrun (2017) waarmee hij de Edison Jazz Award 2018 won.

‘Het meest dodelijke continent’

De samenwerking is bijzonder omdat Van der Linden van origine componist is en Honing beeldende kunst op al zijn albums een belangrijke rol laat spelen. Honing: "We konden elkaar tips geven." Voor het Gesamtkunstwerk vervaardigde hij onder meer een manshoge piëta met Spinoza als Maria en het onthoofde lichaam van Marie Antoinette als Jezus.

De verlichte denker Baruch Spinoza en Marie Antoinette, die tijdens de Franse Revolutie onder de guillotine belandde, zijn voor Honing onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van Europa. "Het Europa zoals we het nu kennen, kreeg zijn vorm door het gedachtegoed van Spinoza en de revolutionaire ideeën van de Fransen." En de mens is nog steeds een wolf? “Europa is het meest dodelijke continent. Nergens zijn in oorlogen zoveel mensen vermoord als hier. De mensheid is niet de beste uitvinding van de natuur. Populisme, machtsmisbruik, corruptie, geweld en wreedheden zijn onuitroeibaar. Ik maak me geen illusies. Europa valt uit elkaar in stadstaten. Ook al kennen we al weer zeventig jaar vrede, we zijn niets wijzer geworden."

Quote Alles wat goed is, komt uit Europa. Vierdui­zend jaar geschiede­nis heeft de grootste schilders, filosofen, componis­ten, schrijvers, architec­ten en beeldhou­wers voortge­bracht Yuri Honing

Toch zijn de cd en de expositie voor Honing een 'viering van Europa'. Hij mag dan somber zijn over de toekomst; dat is hij niet over het verleden. “Alles wat goed is, komt uit Europa. Vierduizend jaar geschiedenis heeft de grootste schilders, filosofen, componisten, schrijvers, architecten en beeldhouwers voortgebracht.”

Mysterieus

Met Goldbrun refereert Honing ondermeer aan de kwaliteit van de klassieke muziek van Wagner en Strauss. De cd ademt de sfeer van de Romantiek in het Duitsland van de negentiende eeuw. Goldbrun is een imaginair en mysterieus begrip, maar onmiskenbaar Duits. Geheimzinnig glimlachend: "Wat Goldbrun echt is, laat ik zien met de installatie in De Fundatie."

Honings liefde voor de kunsten is breed en divers. Als kind speelde hij klassiek piano en kwam hij bij toeval met de sax in aanraking. Hij beperkt zich niet tot één genre en verkende pop, Arabische muziek, jazzrock en impro.