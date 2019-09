Ravensteinse Kwis zorgt voor drukte in het stadje

RAVENSTEIN - ,,We willen op deze zaterdag wat 'reuring' brengen in het stadje. Ravenstein positief in het daglicht zetten met een heel gevarieerde kwis," zegt medeorganisator Annemarie van Daalwijk. Met een willekeurig samengestelde groep enthousiastelingen organiseert zij voor de zesde keer de Ravensteinse Kwis.

,,We hebben dit jaar met 18 teams duidelijk minder groepen,” aldus Van Daalwijk. ,,Dat komt deels omdat enkele groepen zijn samengegaan. Het minimale aantal deelnemers hebben we op 10 gesteld maar er zit geen maximum aan. Zo komen we toch nog wel aan zo'n 300 deelnemers."

De ludieke opzet en ook het prachtige weer staan vandaag garant voor een heel gezellige drukte in het stadje en de omgeving. De openingsopdracht is al spectaculair. Van ieder van de achttien groepen mag er een persoon in een met lucht gevulde, doorzichtige bal een stuk over de gracht nabij de Bleek rollen. En daarbij gaat het natuurlijk over de snelste tijd. Erwin de Bruijn (23) lid van Bende van Ellende, mocht voor zijn team in de grote bal het water op: ,,Ik kan je zeggen dat het heel vermoeiend is," puft hij nog na wanneer hij weer aan wal is. Hij neemt voor de derde keer deel aan de kwis: ,,Het is lekker chaotisch, je moet veel schakelen en omdat je als team samenwerkt, brengt je dat verder," zegt hij met serieuze ondertoon.

Samenwerken en gemeenschapszin zijn ook de toverwoorden bij de Ravensteinse Kwis. Van Daalwijk: ,,We hebben een gevarieerd aanbod aan opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op het vertrouwen. In de Sporthal mag een lid van iedere groep geblinddoekt een parcours afleggen waarbij een medelid de aanwijzingen geeft. Dat heet 'blind vertrouwen'. We betrekken ook de middenstand. Zo zijn er opdrachten in de Modezaak Van Tilburg en bij de Bierbrouwerij in de Molen krijgt men een verhaal over de geschiedenis van Ravenstein. De telefoons worden dan ingeleverd en de feiten moeten worden onthouden. In de zaal van de Keurvorst gaan we schooltje spelen met serieuze schoolvragen en dan moeten alle groepen ook nog in een soort carnavalsoptocht langs Prins Reinout 23. Over twee weken, op 5 oktober volgt dan nog een theoretisch gedeelte in gemeenschapshuis Vidi Reo waarna de prijsuitreiking volgt.”