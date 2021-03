Ravensteinse ode aan de lockdown: 'Genieten'

‘Echte vrijheid zit in je hart en in je hoofd. Het gaat niet om wat je mag of moet, maar waar je in gelooft’, luidt de slotzin van het nummer, dat door Jeroen Princen op muziek is gezet en ook door hem wordt gezongen. In de clip die op YouTube is gezet zitten allerlei foto's en filmpjes die de afgelopen maanden door vrienden op sociale media zijn geplaatst. In veel gevallen is duidelijk dat de beelden in Ravenstein zijn geschoten. ,,De reacties op het lied en de clip zijn zo leuk dat ik het wel aan durf om het met heel Nederland te delen”, meldt Princen.