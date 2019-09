Martin Jan van Mourik kan zijn woede nauwelijks in toom houden. ,,Een unieke kans is om zeep geholpen. Onbegrijpelijk en laakbaar. Hier is duidelijk sprake van onbehoorlijk bestuur.”

De voorzitter van het Ravensteinse Loterijfonds zag al helemaal voor zich hoe zijn fonds nieuw leven zou blazen in de Luciakerk, die al jaren op slot zit en door het ‘Schaijkse’ parochiebestuur wordt afgedankt. Deze zomer sloot hij een intentieovereenkomst met de parochie voor een reddingsplan. Daarbij speelde het binnenslepen van ruim twee miljoen euro aan Rijkssubsidie een cruciale rol. Deze week kreeg Van Mourik te horen dat de parochie hiervoor geen aanvraag indient. In plaats daarvan wordt het pand verkocht aan een onbekende gegadigde.

Borgsom

De belangrijkste reden voor het afblazen van het reddingsplan is het ontbreken van een borgsom van tonnen die met de subsidieaanvraag op tafel moest komen. Bisdom en provincie voelden er niets voor om dit risico te dragen. En ook de gemeente Oss hield de boot af. ,,Als we daaraan beginnen zetten we een grote deur open naar allerlei andere initiatieven. We hebben in deze gemeente 65 kerken en kloosters die we willen behouden. Als je de ene helpt, kun je de volgende moeilijk weigeren ", reageerde wethouder Johan van der Schoot donderdagavond in de raadscommissie Ruimte op vragen van met name raadslid Henriëtte Renders (D66).

Beeldenstorm

Renders toonde zich bijna net zo fel als Van Mourik. ,,De Luciakerk is een uniek gebouw dat ooit met geld van de Ravensteinse bevolking is gebouwd. De parochie heeft een morele verplichting richting de inwoners, maar laat zich daar niets aan gelegen liggen. De emoties lopen hoog op. Er is een beeldenstorm op komst. De gemeente moet in ieder geval het voorkeursrecht op het gebouw handhaven, als hoeder van het erfgoed.”

Dat voorkeursrecht vestigde het gemeentebestuur eerder op kerk en pastorie, om te voorkomen dat het parochiebestuur het ensemble zou verkopen aan de hoogste bieder. Dit omdat de gebouwen in beeld waren als vestigingsplek voor een nieuw gemeenschapshuis in plaats van Vidi Reo. Een meerderheid van de Ravensteinse inwoners gaf tijdens een peiling echter aan dat ze dat gemeenschapshuis liever op een hoornwerk aan de rand van de vesting zien verrijzen. ,,Als we het voorkeursrecht handhaven, lopen we het risico dat de geïnteresseerde partij die zich nu heeft gemeld afhaakt, terwijl wij er geen functie voor hebben.”