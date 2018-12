Recherche doorzoekt vandaag meerdere locaties in onderzoek naar Stint-ongeluk in Oss, administratie in beslag genomen

OSS - In het onderzoek naar de oorzaak van het Stint-ongeval in Oss doet de politie vandaag op meerdere plaatsen onderzoek. Onder andere in een bedrijf in Bilthoven. Dat is de plaats waar de fabrikant van de Stint gevestigd is. Justitie onderzoekt of iemand strafrechtelijk moet worden vervolgd voor het ongeluk op 20 september. Dat gaat waarschijnlijk nog maanden duren.

Details over de invallen wil het Openbaar Ministerie (OM) niet geven. Op de locatie in Bilthoven heeft de recherche onder andere administratie in beslag genomen. Dat is volgens het OM nodig om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de oorzaak van het ongeluk. Er wordt specifiek gezocht naar informatie over de bewuste Stint waarmee het ongeluk in Oss gebeurde. De fabrikant van de Stint gaf eerder geen gehoor aan meerdere verzoeken om informatie over deze Stint te delen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wilde eind oktober al van de fabrikant weten wat voor techniek in deze Sint gebruikt is. Ook wilde de inspectie meer weten over wanneer dit model is geïntroduceerd en wanneer de Stint voor Maxi Cosi's beschikbaar werd voor kinderdagverblijven. De fabrikant meldde even daarvoor wel in de media dat de Osse Stint voor het ongeluk vier keer was gerepareerd. ,,Het was allemaal tot tevredenheid opgelost‘’, zei een woordvoerder toen.

Nog maanden onderzoek

Bij het ongeluk op 20 september kwamen vier kinderen om het leven. Twee anderen, onder wie een begeleidster, raakten zwaargewond.

De begeleidster is inmiddels herstellende en heeft met justitie gesproken over wat zij zich herinnert van het ongeluk. Ook andere mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren zijn verhoord. Daarnaast bekeken rechercheurs camerabeelden en onderzochten het NFI de Stint waarmee het ongeluk gebeurde. Vooral dat laatste vormt volgens het OM een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Daarvoor kijkt de recherche onder andere naar de onderhoudshistorie en eerdere ervaringen die mensen met deze Stint hadden.

Het onderzoek is overigens voorlopig nog niet klaar. Het OM meldt dat de recherche vermoedelijk nog maanden bezig is.