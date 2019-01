Recherche zoekt cruciale getuigen in zaak zwaar mishandelde Oldenzaler (21) waar Brabanders voor zijn opgepakt

OLDENZAAL/KIRCHBERG - De politie en recherche in Oost-Brabant zijn verder in het onderzoek naar de zwaar mishandelde Job Temmink (21) uit Oldenzaal. De skileraar werd in februari vorig jaar door meerdere Brabantse mannen zwaar mishandeld in het Oostenrijkse Kirchberg. Onlangs kwam er aanvullende informatie vanuit Oostenrijk en de komende periode worden meerdere mensen gehoord.

Na het zware geweldsdelict hield de politie in Oostenrijk al vier verdachten (in de leeftijd van 21 tot 25 jaar) en woonachtig in Vinkel, Oss en Loosbroek, werden kort daarop weer vrijgelaten. Zij zijn nog wel verdachte in het onderzoek, dat vorig jaar is overgenomen door de recherche in Den Bosch.

Job Temmink werd op 2 februari vorig jaar voor dood achtergelaten in Tirol. Na zijn werk als skileraar, nam hij met vrienden rond 23.00 uur een afzakkertje in een bar in het centrum van Kirchberg. Daar kwam het tot een schermutseling met een aantal Nederlandse toeristen, die de bar werden uitgezet. Rond één uur die nacht werd Temmink zwaargewond aangetroffen op de Kitzbüheler-Straße; hij bleek te zijn opgewacht door de jongens.

Psychische schade

De Oldenzaler raakte zwaargewond. Hij brak zijn bovenbeen op meerdere plekken en werd met zware verwondingen aan en in zijn hoofd opgenomen in het ziekenhuis. Het had volgens de politie niet veel gescheeld of Temmink was er niet meer geweest. Bijna een jaar na de gebeurtenissen in Tirol gaat het nog altijd niet goed met de Oldenzaler. „Job gaat elke week nog twee keer naar de fysiotherapeut en mag zoals het er nu voorstaat nooit meer zijn geliefde voetbalsport uitoefenen”, vertelt zijn vader John.

Ook kampt Temmink met psychische klachten door de zware mishandeling. Hij is daarvoor in therapie. „Job zal er overheen moeten komen en voor zichzelf de hele situatie een plekje moeten geven. Een verklaring, excuus en gerechtigheid kunnen daaraan heel positief bijdragen”, aldus zijn vader.

Recherche

De komende weken zegt de recherche in Brabant meerdere mensen te horen. Ook wordt er nog steeds gezocht naar mensen die meer weten van de bewuste februarinacht. Zo wil de recherche graag in contact komen met een groep jongens die Temmink hielp weg te komen toen hij op de Promenade lastig werd gevallen door de Brabanders.

Ook wordt er een beroep gedaan op wintersporters die op of rond 3 februari op vakantie waren in het populaire Oostenrijkse skigebied.