Rechtbank houdt Lithse (69) die wegreed met vrouw op motorkap achter tralies

DEN BOSCH/LITH - Een 69-jarige vrouw uit Lith viert de kerst dit jaar in het huis van bewaring. Een verwoede poging om haar na een dodelijke verkeersruzie in haar woonplaats op vrije voeten te krijgen faalde dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch.