Rechtbank maakt vier dagen vrij voor proces tegen drie verdachten terreurcampagne Oss

Greven, zo is het onderzoek naar de serie aanslagen in Oss, Eindhoven en Haarlem gedoopt. Er werden mortiergranaten tot ontploffing gebracht bij een café aan de Berghemseweg in Oss en de Keldermansstraat in Eindhoven. Aan de Asterstraat en Aengelbertlaan in Oss werd meermalen brand gesticht. Twee honden lieten bij die laatste brand het leven, terwijl hun baasje, Arie den Dekker, maar ternauwernood het vege lijf kon redden. Danny van de Z. (22), Nicky P. (32) en Dumitru M. (29) zitten al meer dan een jaar in hechtenis in verband met deze zaak.