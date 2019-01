Rechtbank sluit pers buiten bij geding van verbannen Ossenaar tegen gemeente

Het besluit van de rechtbank is opmerkelijk. Elke rechtszaak is in principe openbaar, tenzij er zeer dringende redenen zijn om daarvan af te wijken. In dit geval wil de eisende partij (Den Dekker) juist dat de pers verslag doet van de zaak. Hij voelt zich ten onrechte verbannen uit zijn woonplaats, nadat er in september vorig jaar brand werd gesticht in zijn woning aan de Aengelbertlaan in Oss. Volgens politie en justitie staat Den Dekker op een dodenlijst en loopt ook zijn omgeving gevaar als hij in Oss verblijft.