Rechtbank spreekt Ossenaar vrij van jarenlange misleiding en seksuele uitbuiting Udense

DEN BOSCH/OSS/UDEN - Een 34-jarige Ossenaar heeft weliswaar op schaamteloze wijze geprofiteerd van een jonge Udense vrouw, maar hij heeft haar nooit in de prostitutie gedwongen of anderszins uitgebuit. Dat oordeel velde de rechtbank Oost-Brabant donderdag. De Ossenaar werd vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog twee jaar gevangenisstraf tegen de Ossenaar. Ook zou hij de Udense ruim 27.000 euro aan schadevergoeding moeten betalen. 22.000 euro daarvan had de Udense tussen 2013 en 2017 aan hem afgedragen, zodat hij zijn schulden kon afbetalen en ze samen een nieuw leven konden opbouwen. De vrouw was ervan overtuigd dat ze een liefdesrelatie met de Ossenaar onderhield. Volgens hem was dat ook zo, al waren de twee in de praktijk zelden samen.

Intussen trouwde de Ossenaar met een andere vrouw volgens islamitisch recht. Ook deze vrouw en enkele andere vrouwen met wie hij een relatie aanknoopte zouden tienduizenden euro's aan de Ossenaar hebben afgedragen. Officier van justitie sprak van ‘misselijkmakend’ gedrag en mensenhandel. ,,Voor verdachte is een vrouw niet meer dan een gebruiksvoorwerp. Een melkkoe.”

De rechtbank weerspreekt niet dat het gedrag van de Ossenaar laakbaar is, maar dat is iets anders dan strafbaar. Uit niets blijkt namelijk dat hij de Udense met geweld heeft bedreigd of anderszins heeft gedwongen om in de prostitutie te gaan. De vrouw had moeten doorzien dat er geen sprake was van een serieuze liefdesrelatie.