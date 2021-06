Rechtbank stelt verdachte steekpartij Oss na halfjaar cel per direct op vrije voeten

DEN BOSCH/OSS - Een 41-jarige Roemeen die sinds nieuwjaarsdag in hechtenis zat na een bloedige steekpartij in Oss is dinsdag ontslagen van alle rechtsvervolging en wordt per direct op vrije voeten gesteld. De man handelde uit zelfverdediging.