Rechtbank verlengt tbs Berghemnaar na 26 jaar opnieuw met twee jaar

Nick en Sofie uit Oss leven nog elke dag met vuurzee: ‘Wie steekt er een huis waar een geboorte­bord hangt in brand?’

5 maart OSS - Of het het huilen van hun zoontje was of het bonzen van de buurmannen waar ze wakker van werden weten ze niet meer, maar dat ze geen seconde later wakker hadden moeten worden weten Nick (32) en Sofie (28) wél.