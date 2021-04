Rechter laat geen spaan heel van alternatieve scenario's: Ossenaren 2,5 jaar cel in voor overval Uden

Bernheze vindt 17 locaties in de dorpen voor woningbouw tot 2026, maar er zijn er meer nodig

4 april HEESCH - Bernheze ziet mogelijkheden om op zeventien locaties in de dorpen de komende jaren in totaal 254 woningen te bouwen. Volgens de prognoses zijn er tot 2026 echter al 1060 nodig. Daarom kijkt de gemeente ook naar uitbreidingslocaties aan de randen van de dorpen, met name in Heesch en Nistelrode.