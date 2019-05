Rechter spreekt Hedelaar vrij van mishandeling zus tijdens Effe noar Geffe

Den Brok stuurde conclusies Groene Engel niet bij, vroeg wel om extra ‘scherpte’

6:05 OSS - Wethouder Frank den Brok heeft de spijkerharde conclusies in het BMC-rapport over de Groene Engel niet bijgestuurd. In plaats daarvan vroeg hij om de ‘scherpte’ uit een eerdere versie van het rapport te laten terugkeren in het definitieve document. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad, aan de vooravond van een cruciaal debat over de toekomst van het cultuurpodium.