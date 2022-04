Rechter spreekt vrouw vrij van oplichting in Oss

Tweemaal maakte de Osse vrouw in juli 2017 geld over aan de Arnhemse vrouw. Dat was bedoeld voor een bedrijf in Spanje en een auto. Ze kwam er pas achter op Schiphol dat het ging om luchtspiegelingen. De verdachte, zelf niet aanwezig bij de rechtszaak, gaf via haar advocaat aan dat ze het slachtoffer juist had geholpen.